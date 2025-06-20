|Kurse + Charts + Realtime
Aroundtown SA Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aroundtown von 3,50 auf 3,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Den Kursrückgang nach den Halbjahreszahlen vor einigen Tagen habe die Aktie inzwischen wieder aufgeholt, schrieb Kai Klose in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Zahlen und Ausblick seien solide gewesen. Doch der Immobilienkonzern habe die Märkte mit der Aussage überrascht, möglicherweise wieder stärker auf ein externes Wachstum zu setzen. Klose geht davon aus, dass Aroundtown sein Finanzprofil weiter verbessern und Werte aus dem bestehenden Portfolio realisieren wird. Mit einer Ausschüttung für 2025 dürfte das Unternehmen auch seine Dividendenzahlungen wieder aufnehmen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
3.80 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3.34 €
|
Abst. Kursziel*:
13.70%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.60%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2.88
|1.84%
