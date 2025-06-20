Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

2.88
CHF
0.05
CHF
1.84 %
20.06.2025
BRXC
02.09.2025 07:41:48

Aroundtown SA Hold

Aroundtown
2.88 CHF 1.84%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aroundtown von 3,50 auf 3,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Den Kursrückgang nach den Halbjahreszahlen vor einigen Tagen habe die Aktie inzwischen wieder aufgeholt, schrieb Kai Klose in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Zahlen und Ausblick seien solide gewesen. Doch der Immobilienkonzern habe die Märkte mit der Aussage überrascht, möglicherweise wieder stärker auf ein externes Wachstum zu setzen. Klose geht davon aus, dass Aroundtown sein Finanzprofil weiter verbessern und Werte aus dem bestehenden Portfolio realisieren wird. Mit einer Ausschüttung für 2025 dürfte das Unternehmen auch seine Dividendenzahlungen wieder aufnehmen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
Unternehmen:
Aroundtown SA
Analyst: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
3.80 €
Rating jetzt:
Hold
3.34 € 		Abst. Kursziel*:
13.70%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
3.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.60%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

