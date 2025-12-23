MÄRKTE EUROPA/Börse Zürich steigt auf neues Allzeithoch

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Dienstagmittag weiterhin in vorweihnachtlicher Ruhe und wenig bewegt. Der DAX notiert am drittletzten Handelstag des Jahres bei 24.304 Punkten und damit 0,1 Prozent höher als am Vortag. Der Euro-Stoxx-50 behauptet sich mit 5.738 Punkten knapp. Herausragt allerdings die Börse in Zürich: Der SMI steigt um 0,6 Prozent auf 13.248 Punkte und beschert Anlegern pünktlich zu Weihnachten ein Allzeithoch. Damit profitiert der schweizerische Leitindex von der anhaltenden Hausse der grossen Pharmakonzerne und der Versicherer. Novartis gewinnen 1,2 Prozent, Roche 1,1 Prozent, Swiss Re 0,8 Prozent und Zurich Insurance 0,6 Prozent.

Weiterhin stark zeigen sich auch die Edelmetalle. Die Feinunze Gold lief in der Nacht bereits die Marke von 4.500 Dollar an, aktuell steigt sie um 0,9 Prozent auf 4.486 Dollar. An den anderen Märkten scheint das Jahr dagegen bereits gelaufen zu sein. Am Anleihemarkt kommt es zu einer kleinen Gegenbewegung bei den Kursen nach dem jüngsten Rückgang, die Renditen sinken also etwas. Der Euro zieht weiter an und kostet 1,1780 Dollar. Nach dem Anstieg am Vortag zeigen sich die Ölpreise kaum verändert. Auf der Aktienseite ist nach dem grossen Verfall am Terminmarkt am Freitag weitere Liquidität aus dem Markt gewichen. Die Umsätze sind dünn, und überwiegend auch die Kursausschläge, und das sowohl bei den europäischen Stoxx-Branchenindizes als auch bei den Einzelaktien.

US-Zulassung für Abnehmpille von Novo Nordisk

Für ein Plus von 8,5 Prozent bei Novo Nordisk sorgt die Nachricht, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA eine Tablettenform des Novo-Mittels Wegovy zur Gewichtsreduktion zugelassen hat. Dies verschafft dem dänischen Pharmakonzern einen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern wie Eli Lilly und anderen. Eine orale Darreichungsform könnte Novo Nordisk einen riesigen neuen Markt eröffnen, weil die bisherigen Therapien gegen Adipositas überwiegend Injektionen erfordern.

Mercedes-Benz geben um 0,4 Prozent nach. Der Autobauer hat sich in den USA auf einen Vergleich geeinigt, um einen langjährigen Streit um vermeintliche Abgasverstösse beizulegen, und zahlt dafür 150 Millionen Dollar.

Die Aktie von Brockhaus Technologies haussiert um 56 Prozent. Treiber ist die Nachricht, dass die 52-prozentige Beteiligung an der BLS Beteiligungs GmbH ("Bikeleasing") verkauft wird. Laut dem Unternehmen ergibt sich ein anteiliger Kaufpreis für Brockhaus Technologies von rund 240 Millionen Euro, während die Marktkapitalisierung am Vortag bei rund 126 Millionen Euro lag.

Nach dem deutlichen Minus am Montagnachmittag geht es für die Windenergieaktie Orsted nochmals um 1,5 Prozent nach unten. Wie bereits am Vortag durchsickerte, hat die US-Regierung alle Offshore-Windprojekte vor der Küste der Vereinigten Staaten gestoppt - "aufgrund von nationalen Sicherheitsrisiken, die vom Kriegsministerium in kürzlich fertiggestellten geheimen Berichten identifiziert wurden". Eine vollständige und dauerhafte Einstellung von zwei Offshore-Projekten wäre für Orsted ein Worst-Case-Szenario, kommentieren die Baader-Analysten. Die US-Regierung verweise auf Radarinterferenzen - ein Argument, das nach Ansicht der Analysten schwerer zu entkräften sein könnte als der Stopp eines Projekts im Sommer, der innerhalb eines Monats gelöst worden sei.

Andere Windenergieaktien hatten am Vortag teils ebenfalls negativ auf die Nachricht reagiert, sich aber grossenteils wieder erholt. Aktuell liegen Vestas 0,8 Prozent im Plus. Siemens Energy und Nordex verändern sich nur wenig.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.737,79 -0,1% -5,95 +17,3%

Stoxx-50 4.886,00 +0,4% 17,58 +13,0%

DAX 24.304,10 +0,1% 20,13 +22,0%

MDAX 30.403,54 -0,1% -33,75 +18,9%

TecDAX 3.597,51 +0,1% 4,53 +5,1%

SDAX 16.801,37 -0,1% -17,05 +22,7%

CAC 8.102,86 -0,2% -18,34 +10,0%

SMI 13.249,28 +0,7% 85,62 +13,5%

ATX 5.218,29 -0,4% -21,10 +43,0%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:28 % YTD

EUR/USD 1,1799 +0,3% 1,1760 1,1757 +13,6%

EUR/JPY 183,91 -0,4% 184,61 184,40 +13,3%

EUR/CHF 0,9287 -0,3% 0,9313 0,9313 -0,8%

EUR/GBP 0,8734 -0,0% 0,8735 0,8731 +5,6%

USD/JPY 155,91 -0,7% 157,02 156,85 -0,2%

GBP/USD 1,3509 +0,3% 1,3463 1,3465 +7,6%

USD/CNY 7,0477 -0,1% 7,0570 7,0577 -2,1%

USD/CNH 7,0156 -0,2% 7,0322 7,0317 -4,1%

AUS/USD 0,6695 +0,5% 0,6659 0,6656 +7,6%

Bitcoin/USD 87.793,10 -0,9% 88.597,10 89.317,00 -6,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,05 58,01 +0,1% 0,04 -19,3%

Brent/ICE 62,15 62,07 +0,1% 0,08 -17,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.487,06 4.444,93 +0,9% 42,13 +69,3%

Silber 69,65 69,06 +0,9% 0,59 +139,2%

Platin 1.841,15 1.808,70 +1,8% 32,45 +106,5%

Kupfer 5,49 5,44 +1,0% 0,06 +33,7%

