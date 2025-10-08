Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’648 1.0%  SPI 17’420 0.9%  Dow 46’602 0.0%  DAX 24’597 0.9%  Euro 0.9323 0.2%  EStoxx50 5’650 0.6%  Gold 4’039 1.4%  Bitcoin 98’889 1.9%  Dollar 0.8018 0.5%  Öl 66.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Optimismus für Tesla-Aktie: Auslieferungszahlen könnten bereits 2026 die 2-Millionen-Marke überschreiten
Nach Kursexplosion: Diese ETFs setzen in besonderem Masse auf die Oracle-Aktie
BofA erhöht Kursziel: KI-Optimismus für die Palantir-Aktie
Diginex im Aufwind: Übernahmen und Kooperationen im KI-Bereich lassen Aktie abheben
Plug Power-Aktie sinkt weiter: Andy Marsh gibt CEO-Posten ab
Suche...

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NYSE-Handel im Fokus 08.10.2025 22:33:50

Kaum Veränderungen: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels orientierungslos

Kaum Veränderungen: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels orientierungslos

Dow Jones-Kurs am Mittwoch zum Handelsende.

NVIDIA
151.00 CHF 2.07%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 46’601.78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19.014 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 46’700.90 Zählern und damit 0.210 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (46’602.98 Punkte).

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 46’498.39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 46’816.28 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.373 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 08.09.2025, den Wert von 45’514.95 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44’240.76 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 08.10.2024, den Stand von 42’080.37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 9.93 Prozent zu. Bei 47’049.64 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 3.17 Prozent auf 502.12 USD), NVIDIA (+ 2.20 Prozent auf 189.11 USD), Cisco (+ 1.95 Prozent auf 70.33 USD), UnitedHealth (+ 1.72 Prozent auf 369.92 USD) und Boeing (+ 1.58 Prozent auf 225.32 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Goldman Sachs (-1.66 Prozent auf 776.51 USD), IBM (-1.50 Prozent auf 289.46 USD), Merck (-1.38 Prozent auf 86.40 USD), American Express (-1.27 Prozent auf 323.82 USD) und Procter Gamble (-1.21 Prozent auf 150.69 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 34’014’682 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.882 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?