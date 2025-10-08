Kaum Veränderungen: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels orientierungslos

Am Mittwoch schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 46’601.78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19.014 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 46’700.90 Zählern und damit 0.210 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (46’602.98 Punkte).

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 46’498.39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 46’816.28 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.373 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 08.09.2025, den Wert von 45’514.95 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44’240.76 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 08.10.2024, den Stand von 42’080.37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 9.93 Prozent zu. Bei 47’049.64 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 3.17 Prozent auf 502.12 USD), NVIDIA (+ 2.20 Prozent auf 189.11 USD), Cisco (+ 1.95 Prozent auf 70.33 USD), UnitedHealth (+ 1.72 Prozent auf 369.92 USD) und Boeing (+ 1.58 Prozent auf 225.32 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Goldman Sachs (-1.66 Prozent auf 776.51 USD), IBM (-1.50 Prozent auf 289.46 USD), Merck (-1.38 Prozent auf 86.40 USD), American Express (-1.27 Prozent auf 323.82 USD) und Procter Gamble (-1.21 Prozent auf 150.69 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 34’014’682 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.882 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch