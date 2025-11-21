Gewinne in New York: S&P 500 notiert schlussendlich im Plus

Der S&P 500 kletterte im NYSE-Handel letztendlich um 0.98 Prozent auf 6’602.99 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 53.359 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.338 Prozent stärker bei 6’560.85 Punkten in den Handel, nach 6’538.76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 6’660.05 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6’521.92 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 1.65 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’735.35 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’370.17 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 21.11.2024, einen Wert von 5’948.71 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 12.51 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6’920.34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell VF (+ 10.80 Prozent auf 16.21 USD), Ross Stores (+ 8.41 Prozent auf 174.00 USD), Gap (+ 8.24 Prozent auf 24.96 USD), Align Technology (+ 7.34 Prozent auf 142.56 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 6.98 Prozent auf 10.58 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Bath Body Works (-6.13 Prozent auf 14.85 USD), Oracle (-5.66 Prozent auf 198.76 USD), Harris (-2.27 Prozent auf 277.78 USD), Broadcom (-1.91 Prozent auf 340.20 USD) und Raytheon Technologies (-1.77 Prozent auf 169.68 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 91’663’608 Aktien gehandelt. Mit 3.925 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie hat mit 0.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

