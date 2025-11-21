NASDAQ Composite aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels steigen

Schlussendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.88 Prozent höher bei 22’273.08 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.384 Prozent auf 22’162.83 Punkte an der Kurstafel, nach 22’078.05 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 21’898.29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22’531.84 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2.26 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22’953.67 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, bei 21’100.31 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 21.11.2024, den Wert von 18’972.42 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 15.52 Prozent zu. Bei 24’019.99 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Nissan Motor (+ 13.56 Prozent auf 2.53 USD), Harvard Bioscience (+ 13.03 Prozent auf 0.63 USD), Americas Car-Mart (+ 10.07 Prozent auf 20.23 USD), Sangamo Therapeutics (+ 9.97 Prozent auf 0.42 USD) und Integra LifeSciences (+ 8.96 Prozent auf 12.04 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Geospace Technologies (-25.90 Prozent auf 12.81 USD), Dorel Industries (-8.57 Prozent auf 1.16 USD), Oracle (-5.66 Prozent auf 198.76 USD), AXT (-5.50 Prozent auf 8.93 USD) und Grupo Financiero Galicia (-4.73 Prozent auf 46.14 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 91’663’608 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.925 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 18.32 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

