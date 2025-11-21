Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’239.57
Pkt
185.19
Pkt
0.77 %
22:45:00
NASDAQ 100-Marktbericht 21.11.2025 22:33:45

Handel in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich zu

Handel in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich zu

Der NASDAQ 100 performte schlussendlich positiv.

Zum Handelsende sprang der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.77 Prozent auf 24’239.57 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.346 Prozent auf 24’137.66 Punkte an der Kurstafel, nach 24’054.38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24’521.84 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’854.03 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 2.61 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25’127.13 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 23’142.58 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, bei 20’740.78 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 15.56 Prozent. Bei 26’182.10 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’542.20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Ross Stores (+ 8.41 Prozent auf 174.00 USD), Align Technology (+ 7.34 Prozent auf 142.56 USD), Old Dominion Freight Line (+ 6.33) Prozent auf 134.28 USD), Paccar (+ 5.52 Prozent auf 102.99 USD) und IDEXX Laboratories (+ 5.30 Prozent auf 725.91 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-3.74 Prozent auf 170.50 USD), Constellation Energy (-2.22 Prozent auf 338.11 USD), CrowdStrike (-2.12 Prozent auf 490.67 USD), Broadcom (-1.91 Prozent auf 340.20 USD) und Zscaler (-1.69 Prozent auf 275.01 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 91’663’608 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.925 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Im NASDAQ 100 weist die Charter A-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
