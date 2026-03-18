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Dow Jones-Marktbericht 18.03.2026 20:03:30

NYSE-Handel Dow Jones verbucht Verluste

NYSE-Handel Dow Jones verbucht Verluste

Der Dow Jones gibt sich heute schwächer.

Um 20:01 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1.39 Prozent leichter bei 46’340.44 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 18.426 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.196 Prozent auf 47’085.53 Punkte an der Kurstafel, nach 46’993.26 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 46’913.93 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 46’318.33 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 0.786 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 49’662.66 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.12.2025, lag der Dow Jones noch bei 47’951.85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 41’581.31 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.22 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50’512.79 Punkten. Bei 46’318.33 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 0.68 Prozent auf 199.32 USD), JPMorgan Chase (+ 0.60 Prozent auf 288.60 USD), Goldman Sachs (+ 0.33 Prozent auf 809.70 USD), Honeywell (+ 0.03 Prozent auf 231.48 USD) und NVIDIA (-0.05 Prozent auf 181.84 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Procter Gamble (-3.00 Prozent auf 146.93 USD), Visa (-2.95 Prozent auf 299.36 USD), Sherwin-Williams (-2.82 Prozent auf 311.66 USD), Nike (-2.74 Prozent auf 53.61 USD) und McDonalds (-2.55 Prozent auf 317.98 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 17’660’374 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.835 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

2026 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.57 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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