JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
249.87CHF
-1.57CHF
-0.62 %
09:41:46
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.01.2026 08:11:26
JPMorgan ChaseCo Overweight
JPMorgan Chase
249.87 CHF -0.62%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Ausblick der US-Bank auf das Jahr 2026 liege im Rahmen vorheriger Andeutungen, schrieb Analyst Jason Goldberg am Mittwoch. Der Gewinn je Aktie (EPS) habe im vierten Quartal über den Erwartungen gelegen, da das bessere Handelsergebnis niedrigere Gebühren im Investmentbanking mehr als ausglichen habe./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Overweight
|
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 391.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 310.90
|
Abst. Kursziel*:
25.76%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 310.77
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.82%
|
Analyst Name::
Jason Goldberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
|
13.01.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
13.01.26
|JPMorgan investors find out who their friends are (Financial Times)
|
13.01.26
|JPMorgan investors find out who their friends are (Financial Times)
|
13.01.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones notiert im Minus (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
13.01.26
|MARKT USA/Wall Street vor Inflationsdaten im Minus gesehen (Dow Jones)
|
13.01.26
|Dimon warns Trump administration’s attacks on Fed could boost inflation (Financial Times)
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|08:11
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|08:11
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|08:11
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|15.10.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|16.07.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|20.05.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|14.04.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|16.01.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co.
|250.39
|-0.42%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:34
|
Barclays Capital
Danone Overweight
|08:33
|
Barclays Capital
ASML NV Equal Weight
|08:27
|
Barclays Capital
Knorr-Bremse Underweight
|08:26
|
Barclays Capital
Vestas Wind Systems A-S Underweight
|08:25
|
Barclays Capital
Siemens Underweight
|08:19
|
Barclays Capital
KION GROUP Overweight
|08:19
|
Barclays Capital
Siemens Energy Equal Weight