Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Ausblick der US-Bank auf das Jahr 2026 liege im Rahmen vorheriger Andeutungen, schrieb Analyst Jason Goldberg am Mittwoch. Der Gewinn je Aktie (EPS) habe im vierten Quartal über den Erwartungen gelegen, da das bessere Handelsergebnis niedrigere Gebühren im Investmentbanking mehr als ausglichen habe./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.