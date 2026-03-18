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Index-Performance im Blick 18.03.2026 22:33:50

Handel in New York: Dow Jones letztendlich schwächer

Handel in New York: Dow Jones letztendlich schwächer

Der Dow Jones bewegte sich letztendlich auf rotem Terrain.

Chevron
156.20 CHF -0.70%
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Zum Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 1.63 Prozent tiefer bei 46’225.15 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 18.426 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.196 Prozent auf 47’085.53 Punkte an der Kurstafel, nach 46’993.26 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 46’193.06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 46’913.93 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1.03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49’662.66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, lag der Dow Jones bei 47’951.85 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 41’581.31 Punkten auf.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.46 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50’512.79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 46’193.06 Zählern verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 0.32 Prozent auf 198.61 USD), JPMorgan Chase (+ 0.30 Prozent auf 287.74 USD), Goldman Sachs (-0.19 Prozent auf 805.48 USD), Johnson Johnson (-0.35 Prozent auf 237.28 USD) und Salesforce (-0.50 Prozent auf 194.34 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen McDonalds (-3.24 Prozent auf 315.73 USD), Procter Gamble (-3.15 Prozent auf 146.71 USD), Visa (-3.06 Prozent auf 299.02 USD), Nike (-2.99 Prozent auf 53.47 USD) und Sherwin-Williams (-2.68 Prozent auf 312.12 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 34’371’655 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.835 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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