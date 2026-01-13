JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
JPMorgan ChaseCo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 391 US-Dollar belassen. Dank eines überraschend guten Handelsgeschäfts habe die Großbank die Gewinnerwartung übertroffen, schrieb Analyst Jason Goldberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Nettozinseinkommen habe die Erwartungen erreicht, wobei die Nettozinsmarge und die Kredite höher gewesen seien als gedacht und die Kreditqualität stabil gewesen sei. Der 2026er-Ausblick decke sich mit vorherigen Äußerungen./mis/rob/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 13:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Overweight
|
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 391.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 324.49
|
Abst. Kursziel*:
20.50%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 316.03
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.72%
|
Analyst Name::
Jason Goldberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
|
16:01
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
12:53
|MARKT USA/Wall Street vor Inflationsdaten im Minus gesehen (Dow Jones)
|
12:52