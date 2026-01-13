Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 391 US-Dollar belassen. Dank eines überraschend guten Handelsgeschäfts habe die Großbank die Gewinnerwartung übertroffen, schrieb Analyst Jason Goldberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Nettozinseinkommen habe die Erwartungen erreicht, wobei die Nettozinsmarge und die Kredite höher gewesen seien als gedacht und die Kreditqualität stabil gewesen sei. Der 2026er-Ausblick decke sich mit vorherigen Äußerungen./mis/rob/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 13:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 13:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Overweight
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 391.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 324.49 		Abst. Kursziel*:
20.50%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 316.03 		Abst. Kursziel aktuell:
23.72%
Analyst Name::
Jason Goldberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse