JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
232.98CHF
-1.71CHF
-0.73 %
10:43:28
BRXC
17.02.2026 12:36:21
JPMorgan ChaseCo Overweight
JPMorgan Chase
232.98 CHF -0.73%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Ziele für 2026 entsprächen den Signalen aus der Telefonkonferenz der Quartalszahlen, schrieb Analyst Jason Goldberg am Montagabend nach der Bilanzvorlage. Er erinnerte zudem daran, dass Chase die neue Emittentin der Apple Card werde./ck/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 18:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 18:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
$ 391.00
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
$ 302.55
Abst. Kursziel*:
29.23%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
$ 302.52
Abst. Kursziel aktuell:
29.25%
Analyst Name::
Jason Goldberg
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
|
|
|
|
|
|
|
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|12:36
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
