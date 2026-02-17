Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.02.2026 12:36:21

JPMorgan Chase Overweight

JPMorgan Chase
232.98 CHF -0.73%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Ziele für 2026 entsprächen den Signalen aus der Telefonkonferenz der Quartalszahlen, schrieb Analyst Jason Goldberg am Montagabend nach der Bilanzvorlage. Er erinnerte zudem daran, dass Chase die neue Emittentin der Apple Card werde./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 18:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 18:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Overweight
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 391.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 302.55 		Abst. Kursziel*:
29.23%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 302.52 		Abst. Kursziel aktuell:
29.25%
Analyst Name::
Jason Goldberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

