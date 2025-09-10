Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
|Market-Perform-Einstufung
|
10.09.2025 17:19:45
Investment-Note für Henkel vz-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Bernstein Research-Analyst Callum Elliott das Henkel vz-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Die von ihm gecoverten Kosmetik-Unternehmen hätten sich in China im August trotz einer breiteren Schwäche des dortigen Online-Kosmetikmarktes gut gehalten und den Bruttowarenwert im Durchschnitt gesteigert, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Im Einzelnen seien die Entwicklungen aber dennoch abgewichen. L?Oreal und Estee Lauder seien weiter stark gewesen, während Procter & Gamble Beauty und Proya auch gewachsen seien und Unilever sowie LVMH hier eher unter Druck gestanden hätten.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 17:02 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1.2 Prozent auf 73.96 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 16.12 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 99’136 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für die Aktie um 10.0 Prozent nach unten. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 12:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 12:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
