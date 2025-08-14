|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Staatsbeteiligung voraus?
|
14.08.2025 22:22:36
Intel-Aktie zieht an: US-Regierung zieht offenbar Einstieg bei Intel in Betracht
Der kriselnde Chipkonzern Intel könnte Kreisen zufolge bald den amerikanischen Staat als Aktionär begrüssen.
Die Idee sei ein Produkt des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Intel-Chef Lip-Bu Tan in dieser Woche, hiess es weiter. Die Vereinigten Staaten würden dabei für den Anteil bezahlen, wobei Details noch festgelegt werden müssten. Die Planungen befänden sich zudem weiter in Bewegung.
Intel äusserte sich auf Anfrage der Agentur nicht konkret zu dem Bericht. Das Weisse Haus habe nicht unmittelbar auf die Bitte um einen Kommentar reagiert.
An der Börse feierten die Anleger die Neuigkeiten. Die Intel-Aktie sprang kräftig nach oben und ging letztlich mit einem Plus von 7,38 Prozent bei 23,86 US-Dollar aus dem Handel. Nachbörslich geht es dann zeitweise um weitere 3,73 Prozent rauf auf 24,72 US-Dollar. Intel-Aktien hatten erst vor wenigen Tagen deutlich angezogen, als sich US-Präsident Donald Trump positiv zum Intel-Chef Lip-Bu Tan geäussert hatte - obwohl er Tage davor noch Töne genau in die andere Richtung angeschlagen hatte.
Intel dominierte einst den Halbleiter-Markt, kämpft aber seit Jahren mit Problemen. Vor allem im Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz eroberte der Grafikkarten-Spezialist NVIDIA eine Spitzenposition. Zudem steht Intel stärker unter Druck im angestammten Geschäft mit PC-Prozessoren und Chips für Rechenzentren.
NEW YORK (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Intel Corp.
|
22:34
|Verluste in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
22:34
|Aufschläge in New York: S&P 500 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
22:34
|Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
20:04
|Börse New York: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
13.08.25