Gewinne in New York: NASDAQ 100 beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.44 Prozent fester bei 24’503.85 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.056 Prozent stärker bei 24’410.95 Punkten in den Handel, nach 24’397.31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 24’510.37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24’297.70 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0.343 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 26.08.2025, bei 23’525.29 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 22’447.29 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.09.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 20’115.54 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16.82 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 24’781.73 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’542.20 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Electronic Arts (+ 14.87 Prozent auf 193.35 USD), Paccar (+ 5.16 Prozent auf 100.50 USD), AppLovin (+ 4.68 Prozent auf 669.86 USD), Intel (+ 4.44 Prozent auf 35.50 USD) und Tesla (+ 4.02 Prozent auf 440.40 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Costco Wholesale (-2.90 Prozent auf 915.95 USD), eBay (-2.12 Prozent auf 91.14 USD), JDcom (-1.91 Prozent auf 34.50 USD), DexCom (-1.76 Prozent auf 67.10 USD) und Enphase Energy (-1.56 Prozent auf 36.50 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 47’658’254 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.682 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.36 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch