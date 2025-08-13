Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sicherheitsbedenken 13.08.2025 03:43:23

NVIDIA-Aktie im Fokus: Stellungnahme zu fehlenden Kill-Switches in GPUs

Der Technologiekonzern NVIDIA positioniert sich in der Cybersicherheitsdebatte und warnt vor den Risiken bestimmter Hardware-Funktionen.

NVIDIA
147.11 CHF -1.12%
Kaufen Verkaufen
• NVIDIA stellt klar, dass seine GPUs keine Kill-Switches, Hintertüren oder Spyware enthalten
• Unternehmen warnt davor, dass solche Funktionen die globale Cybersicherheit gefährden würden
• Im Vorfeld der Bilanzvorlage sehen Analysten ein kleines Kurspotenzial

In einem aktuellen Blog-Post hat sich NVIDIA zu der Debatte um mögliche Hardware-Kontrollen in seinen Grafikprozessoren (GPUs) geäussert. Das Unternehmen stellte darin klar, dass seine Chips weder Hintertüren, Kill-Switches noch Spyware enthalten.

NVIDIAs Standpunkt zur Hardware-Sicherheit

NVIDIA-GPUs werden in kritischen Bereichen wie dem Gesundheitswesen, der Finanzbranche, der wissenschaftlichen Forschung und autonomen Systemen eingesetzt. Als Reaktion auf Vorschläge von Experten und Politikern, Hardware-Kill-Switches zu implementieren, die GPUs fernsteuern könnten, veröffentlichte das Unternehmen einen Blog-Post von Chief Security Officer David Reber Jr.. Darin heisst es, dass die Einbettung von Hintertüren und Kill-Switches ein "Geschenk für Hacker und feindliche Akteure" wäre, was die globale digitale Infrastruktur untergraben und das Vertrauen in die US-Technologie zerstören würde.

Der Blog-Post verweist auf das historische Beispiel des "Clipper Chip" in den 1990er-Jahren, ein Projekt der NSA, das eine verschlüsselte Kommunikation mit eingebautem Regierungszugang vorsah. Dieses Projekt scheiterte, da es grundlegende Sicherheitslücken schuf. NVIDIA argumentiert daher, dass Kill-Switches und Hintertüren zentrale Schwachstellen schaffen und somit grundlegende Prinzipien der Cybersicherheit verletzen.

Unternehmensphilosophie und Ausblick auf die Aktie

Statt auf riskante Hardware-Funktionen setzt NVIDIA auf eine Sicherheitsphilosophie der "Defense in Depth", bei der mehrere Schutzebenen dafür sorgen, dass keine einzelne Schwachstelle ein System kompromittieren kann. Als Alternative zu Hardcoded-Backdoors unterstützt das Unternehmen offene, transparente Software-Tools zur Leistungsüberwachung und Fehlerbehebung, die jedoch stets unter der Kontrolle des Nutzers stehen und dessen Einverständnis vorussetzen.

Die Veröffentlichung des Blog-Posts erfolgte wenige Wochen vor der anstehenden Bilanzvorlage des Unternehmens. NVIDIA wird seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 am 27. August vorlegen. Laut Daten von TipRanks gibt es 38 Analystenbewertungen für die Aktie: 34 raten zum Kauf, drei zum Halten und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 187,57 US-Dollar. Basierend auf dem letzten NASDAQ-Schlusskurs von 183,16 US-Dollar (12. August) ergibt sich daraus ein Kurspotenzial von 2,41 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

USA kassieren 15 Prozent bei Chip-Verkäufen von NVIDIA und AMD nach China
Chancen und Gefahren: Wohin sich die NVIDIA-Aktie in Zukunft entwickeln könnte
BigBear.ai auf dem Weg aus dem Schatten der Branchengrössen rund um NVIDIA & Co.?

Bildquelle: michelmond / Shutterstock.com,Poetra.RH / Shutterstock.com,Konstantin Savusia / Shutterstock.com

