Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

Bei einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 27.09.2024 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0.4339 USD. Bei einer POL-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 230.48 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 27.09.2025 auf 0.2231 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 51.42 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 51.42 USD entspricht einer negativen Performance von 48.58 Prozent.

Bei 0.1668 USD erreichte POL am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 0.7155 USD.

