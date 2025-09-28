|Anlage im Fokus
|
28.09.2025 19:43:10
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet
Bei einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 27.09.2024 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0.4339 USD. Bei einer POL-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 230.48 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 27.09.2025 auf 0.2231 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 51.42 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 51.42 USD entspricht einer negativen Performance von 48.58 Prozent.
Bei 0.1668 USD erreichte POL am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 0.7155 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|87’360.92090
|0.22%
|Handeln
|Vision
|0.10770
|-8.57%
|Handeln
|Ethereum
|3’205.26944
|3.73%
|Handeln
|Ripple
|2.22450
|1.49%
|Handeln
|Solana
|161.33078
|4.95%
|Handeln
|Cardano
|0.63147
|3.50%
|Handeln
|Polkadot
|3.13283
|3.10%
|Handeln
|Chainlink
|16.78096
|4.32%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|3.61%
|Handeln
|Bonk
|0.00002
|4.12%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?
Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?
In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.
💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!