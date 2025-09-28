Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Krypto-Investment im Blick 28.09.2025 19:43:10

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr angefallen

Bei einem frühen Engagement in Worldcoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr kostete ein Worldcoin 2.116 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 47.25 WLD-Coins Das Investment hätte nun einen Wert von 60.27 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 27.09.2025 auf 1.275 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 39.73 Prozent verringert.

Bei 0.6161 USD erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 3.924 USD erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

