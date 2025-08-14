Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Spartenverkauf 14.08.2025 21:04:59

Coherent-Aktie bricht heftig ein: Anleger strafen schwachen Ausblick ab

Coherent-Aktie bricht heftig ein: Anleger strafen schwachen Ausblick ab

Das Photonik-Unternehmen Coherent hat die Anleger mit seinem Ausblick enttäuscht, der laut einigen Analysten auf eine Verlangsamung im Bereich der Künstlichen Intelligenz hindeutet.

Im abgelaufenen vierten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 konnte Coherent ein Non-GAAP-EPS von 1,00 US-Dollar erwirtschaften und übertraf damit die Analstenerwartungen von 0,91 US-Dollar. Der Nettoverlust (GAAP) lag jedoch bei 0,83 US-Dollar pro Aktie bzw. 98,1 Millionen US-Dollar. Der Umsatz belief sich daneben auf 1,53 Milliarden US-Dollar und erreichte damit laut Unternehmensangaben einen neuen Rekordwert.

Enttäuschend wurde an der Börse allerdings der Ausblick aufgenommen. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 erwartet Coherent einen Umsatz im Bereich von 1,46 bis 1,6 Milliarden US-Dollar. Die Bruttomarge soll auf Non-GAAP-Basis voraussichtlich zwischen 37,5 Prozent und 39,5 Prozent liegen. Vor allem hier hatten sich Experten und Anleger offenbar mehr erhofft. So bemängelten etwa Analysten von Barclays, dass der "Beat" in einem Umfeld starker KI-Nachfrage marginal sei.

Coherent kündigte ausserdem an, das Luftfahrt- und Rüstungsgeschäft an den Finanzinvestor Advent für 400 Millionen Dollar zu verkaufen.

Die Coherent-Aktien brechen an der NYSE am Donnerstag zeitweise um mehr als 20,13 Prozent auf 91,06 US-Dollar ein. Damit ist die steile Rekordrally, die die Aktie am Mittwoch noch bis auf 123,25 US-Dollar nach oben getrieben hatte, erst einmal beendet.

Redaktion finanzen.ch / awp

