Index im Fokus 26.09.2025 22:33:42

Starker Wochentag in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite schlussendlich steigen

Der NASDAQ Composite verzeichnete am Freitag Kursgewinne.

Schlussendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.44 Prozent fester bei 22’484.07 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.083 Prozent stärker bei 22’403.27 Punkten in den Handel, nach 22’384.70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22’285.44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22’488.18 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0.542 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 26.08.2025, bei 21’544.27 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 26.06.2025, bei 20’167.91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.09.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 18’190.29 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 16.61 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 22’801.90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Zählern registriert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Electronic Arts (+ 14.87 Prozent auf 193.35 USD), Century Aluminum (+ 7.82 Prozent auf 27.99 USD), 3D Systems (+ 6.87 Prozent auf 3.11 USD), BlackBerry (+ 6.67 Prozent auf 4.96 USD) und American Woodmark (+ 6.16 Prozent auf 69.40 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Ballard Power (-6.14 Prozent auf 2.75 USD), Cerus (-4.64 Prozent auf 1.44 USD), Geospace Technologies (-4.41 Prozent auf 19.09 USD), Grupo Financiero Galicia (-3.11 Prozent auf 29.58 USD) und Baiducom (-3.00 Prozent auf 131.34 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 47’658’254 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.682 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.65 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

