Intel Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Intel

Die Intel-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 35,94 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 23'601 Punkten notiert. Der Kurs der Intel-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,85 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,18 USD. Bisher wurden heute 1'249'594 Intel-Aktien gehandelt.

Bei 44,00 USD markierte der Titel am 04.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Intel-Aktie mit einem Kursplus von 22,43 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 17,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 50,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,037 USD, nach 0,380 USD im Jahr 2024. Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 23.10.2025. Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -3,88 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.65 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13.28 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Intel am 22.01.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,332 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

