NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’988.24
Pkt
31.76
Pkt
0.13 %
18:01:43
NASDAQ 100-Performance im Blick 11.03.2026 18:01:21

Mittwochshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell

Mittwochshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell

Heutiger Marktbericht zum NASDAQ 100.

Um 17:59 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.11 Prozent stärker bei 24’983.21 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.388 Prozent fester bei 25’053.24 Punkten in den Handel, nach 24’956.47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24’872.24 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’152.12 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 2.27 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, lag der NASDAQ 100 bei 25’201.26 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 11.12.2025, den Wert von 25’686.68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19’376.96 Punkten auf.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.885 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26’165.08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24’289.23 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 4.00 Prozent auf 419.23 USD), Charter A (+ 2.89 Prozent auf 225.67 USD), Intel (+ 2.65 Prozent auf 48.02 USD), Lam Research (+ 2.49 Prozent auf 220.59 USD) und KLA-Tencor (+ 2.18 Prozent auf 1’484.58 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Constellation Energy (-4.47 Prozent auf 302.92 USD), Atlassian (-4.14 Prozent auf 74.78 USD), Workday (-4.04 Prozent auf 136.74 USD), Old Dominion Freight Line (-3.40 Prozent auf 188.38 USD) und Intuit (-3.34 Prozent auf 438.77 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13’574’545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.865 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 1.90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.78 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 24’983.21 0.11%