Intel Aktie News: Anleger schicken Intel am Abend ins Minus

Die Intel-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 34,18 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 22'202 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Intel-Aktie bisher bei 34,01 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 8'377'430 Stück.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,47 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Intel-Aktie mit einem Kursplus von 24,25 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 17,67 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 48,32 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,380 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Intel veröffentlichte am 23.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 13.65 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.28 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 22.01.2026 erwartet.

In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,332 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

