Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
47.00CHF
2.00CHF
4.44 %
29.12.2022
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.11.2025 09:36:17
Infineon Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Den Ausblick bezeichnete Analyst Sandeep Deshpande am Mittwoch in seiner ersten Reaktion als "vage". Das könne aber dem Ansinnen geschuldet sein, mit Blick auf die Schätzungen am Markt etwas den Druck vom Kessel zu nehmen./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
39.20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34.27 €
|
Abst. Kursziel*:
14.39%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
36.01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.86%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Infineon AG
Analysen zu Infineon AG
|09:36
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|09:36
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|04.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Infineon Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|09:36
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|47.00
|4.44%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:09
|
JP Morgan Chase & Co.
AIR France-KLM Neutral
|10:08
|
Warburg Research
PATRIZIA Buy
|09:58
|
Warburg Research
KSB Buy
|09:56
|
JP Morgan Chase & Co.
Heidelberg Materials Overweight
|09:56
|
JP Morgan Chase & Co.
Saint-Gobain Overweight
|09:55
|
Warburg Research
HENSOLDT Hold
|09:44
|
Warburg Research
KWS SAAT Buy