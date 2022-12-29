Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
Infineon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Outperform" belassen. Die Autochip-Industrie sei groß und komplex und umfasse Hunderte von Chiptypen, die zusammen die Funktionalität moderner Fahrzeuge ermöglichten, schrieb Qingyuan Lin am Montag zur weltweiten Halbleiterbranche. Dabei hätten drei transformative Trends die Branche grundlegend verändert: Elektrofahrzeuge, die zunehmende Verbreitung intelligenter Fahrsysteme (ADAS) und die Verlagerung hin zu zentralisierter Elektronik. Weltweit seien Infineon, NXP, STMicro, Renesas und Texas Instruments die fünf führenden Anbieter, schrieb der Analyst. Chinesische Anbieter holten allerdings allmählich auf./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
51.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
33.22 €
|
Abst. Kursziel*:
53.50%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
33.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.85%
|
Analyst Name::
Qingyuan Lin
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|47.00
|4.44%
