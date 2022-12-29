Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
14.11.2025 12:58:32
Infineon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 43,00 auf 42,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Kursziel resultiere aus etwas höheren Verbindlichkeiten, schrieb Alexander Duval am Donnerstagnachmittag im Nachgang des Quartalsberichts. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 sei klug gewählt und lasse KI-Spielraum./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 16:30 / GMT
