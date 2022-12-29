Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Infineon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der Halbleiterkonzern scheine gut positioniert für ein vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) dominiertes Wachstum, schrieb Janardan Menon in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf eine Informationsveranstaltung des Unternehmens. Lösungen für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren dürften mindestens bis 2030 ein wichtiger struktureller Wachstumsfaktor für Infineon sein./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.90 €
|
Abst. Kursziel*:
37.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.57%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
|
26.11.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX klettert schlussendlich (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
26.11.25