Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
47.00CHF
2.00CHF
4.44 %
29.12.2022
SWX
13.11.2025 09:41:31
Infineon Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen des Chipherstellers mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Positiv sei vor allem die Stärke bei Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz gewesen, schrieb Sandeep Deshpande in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil verliefen die Geschäfte in den wesentlichen Endmärkten weiter verhalten./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
39.20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36.82 €
|
Abst. Kursziel*:
6.46%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
36.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.27%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
