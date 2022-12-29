Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

29.12.2022
13.11.2025

Infineon Neutral

Infineon
33.93 CHF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen des Chipherstellers mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Positiv sei vor allem die Stärke bei Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz gewesen, schrieb Sandeep Deshpande in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil verliefen die Geschäfte in den wesentlichen Endmärkten weiter verhalten./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:58 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
39.20 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
36.82 € 		Abst. Kursziel*:
6.46%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
36.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.27%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

