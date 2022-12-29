Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
47.00CHF
2.00CHF
4.44 %
29.12.2022
SWX
13.11.2025 14:20:14
Infineon Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das KI-bezogene Geschäft des Chipkonzerns liefere imposante Wachstumsraten, schrieb Simon Coles am Mittwochnachmittag im Nachgang der Quartalszahlen. Damit fingen die Bayern eine schwächere Dynamik anderswo auf./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Infineon AG
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
36.59 €
Abst. Kursziel*:
9.32%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
36.81 €
Abst. Kursziel aktuell:
8.68%
Analyst Name::
Simon Coles
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
