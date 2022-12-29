Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

47.00
CHF
2.00
CHF
4.44 %
29.12.2022
SWX
11.11.2025 07:01:30

Infineon Neutral

Infineon
31.05 CHF 1.42%
Infineon
31.05 CHF 1.42%

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Von JPMorgan befragte Investoren rechneten im Schlussquartal des Jahres mit einem Umsatz von 3,91 Milliarden Euro, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend nach der Auswertung. Der Halbleiterproduzent dürfte demnach im Rahmen der eigenen Vorgaben sowie der Konsensschätzung von Analysten liegen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 21:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
39.20 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
33.35 € 		Abst. Kursziel*:
17.52%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
33.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.27%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

