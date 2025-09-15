INDEXÄNDERUNG: Conti-Abspaltung Aumovio am 18. September 1 Tag im DAX

DOW JONES--Im Zuge der Abspaltung von der Continental AG wird die Aktie der Conti-Sparte Aumovio am 18. September für einen Tag in den DAX aufgenommen, wie Indexbetreiber Stoxx am späten Montagabend mitteilte. An diesem einen Tag werde der deutsche Leitindex auf Basis von 41 Titeln berechnet. Damit solle sichergestellt werden, dass Anleger den Index nachvollziehen könnten.

September 15, 2025 16:39 ET (20:39 GMT)