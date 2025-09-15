Continental Aktie 327800 / DE0005439004
15.09.2025 22:39:40
INDEXÄNDERUNG: Conti-Abspaltung Aumovio am 18. September 1 Tag im DAX
Continental
70.85 CHF 0.98%
DOW JONES--Im Zuge der Abspaltung von der Continental AG wird die Aktie der Conti-Sparte Aumovio am 18. September für einen Tag in den DAX aufgenommen, wie Indexbetreiber Stoxx am späten Montagabend mitteilte. An diesem einen Tag werde der deutsche Leitindex auf Basis von 41 Titeln berechnet. Damit solle sichergestellt werden, dass Anleger den Index nachvollziehen könnten.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 15, 2025 16:39 ET (20:39 GMT)
