Börse Frankfurt in Rot: DAX sackt schlussendlich ab

Am Donnerstag notierte der DAX via XETRA zum Handelsschluss 1.27 Prozent tiefer bei 23’744.24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.064 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.222 Prozent leichter bei 23’996.24 Punkten, nach 24’049.74 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24’058.73 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23’721.99 Punkten lag.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der DAX bereits um 1.03 Prozent. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 06.10.2025, bei 24’378.29 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23’924.36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, wies der DAX einen Stand von 19’039.31 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 18.57 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24’771.34 Punkten. Bei 18’489.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 8.63 Prozent auf 43.32 EUR), Zalando (+ 6.58 Prozent auf 24.14 EUR), RWE (+ 1.24 Prozent auf 43.12 EUR), Continental (+ 0.84 Prozent auf 67.06 EUR) und Henkel vz (+ 0.76 Prozent auf 71.62 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Heidelberg Materials (-4.95 Prozent auf 196.75 EUR), SAP SE (-4.39 Prozent auf 217.95 EUR), Deutsche Börse (-4.14 Prozent auf 210.80 EUR), Brenntag SE (-3.14 Prozent auf 46.30 EUR) und Siemens Energy (-2.47 Prozent auf 104.60 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6’958’639 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 257.378 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

2025 weist die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.36 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

