Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus

Am Donnerstag fiel der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss um 1.65 Prozent auf 23’702.50 Punkte.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24’100.00 Punkte, das Tagestief hingegen 23’683.00 Zähler.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’453.00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23’951.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 19’141.00 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 18.73 Prozent zu. Bei 24’773.50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18’821.00 Zählern registriert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 8.63 Prozent auf 43.32 EUR), Zalando (+ 6.58 Prozent auf 24.14 EUR), RWE (+ 1.24 Prozent auf 43.12 EUR), Continental (+ 0.84 Prozent auf 67.06 EUR) und Henkel vz (+ 0.76 Prozent auf 71.62 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Heidelberg Materials (-4.95 Prozent auf 196.75 EUR), SAP SE (-4.39 Prozent auf 217.95 EUR), Deutsche Börse (-4.14 Prozent auf 210.80 EUR), Brenntag SE (-3.14 Prozent auf 46.30 EUR) und Siemens Energy (-2.47 Prozent auf 104.60 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6’958’639 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 257.378 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BASF-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.36 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

