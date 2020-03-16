Continental Aktie 327800 / DE0005439004
64.31CHF
-59.99CHF
-48.26 %
16.03.2020
SWX
06.11.2025 11:43:27
Continental Buy
Continental
62.30 CHF 0.36%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach finalen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe besser als die Konkurrenz abgeschnitten, schrieb David Lesne am Donnerstag. Die solide Bilanz untermauere das Ausschüttungspotenzial./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Continental AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
66.68 €
Abst. Kursziel*:
19.98%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
66.76 €
Abst. Kursziel aktuell:
19.83%
Analyst Name::
David Lesne
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
