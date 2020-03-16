Continental 62.30 CHF 0.36% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach finalen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe besser als die Konkurrenz abgeschnitten, schrieb David Lesne am Donnerstag. Die solide Bilanz untermauere das Ausschüttungspotenzial./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



