07.11.2025 10:37:44

Continental-Analyse: So bewertet Bernstein Research die Continental-Aktie

Continental-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Harry Martin genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Continental
62.10 CHF -0.50%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Harry Martin lobte am Donnerstagabend die Geschäftsentwicklung des Reifenherstellers. Allerdings seien die Aktien recht hoch bewertet und der geplante Verkauf von ContiTech könnte enttäuschen. Langfristig seien Reifenaktien eine gute Wahl, allerdings gebe es bessere Möglichkeiten im Sektor.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:21 Uhr ging es um 0.5 Prozent auf 66.72 EUR abwärts. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 25.06 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 33’753 Continental-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Anteilsschein 40.4 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


