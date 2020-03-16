Continental Aktie 327800 / DE0005439004
Continental Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Underperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Harry Martin bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf neue Details zu den US-Lastwagenzöllen. Diese entsprächen seinen Erwartungen. Der Experte zog daher das Fazit, dass ein "Worst-Case-Szenario" vermieden wurde. Mit Blick auf Reifen erwähnte er, dass diese ausdrücklich als Schlüsselkomponenten aufgeführt seien und damit die Zölle auch für diese erhoben würden./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Underperform
Unternehmen:
Continental AG
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
61.70 €
Abst. Kursziel*:
-18.96%
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
62.18 €
Abst. Kursziel aktuell:
-19.59%
Analyst Name::
Harry Martin
KGV*:
-
