Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’622 -0.2%  SPI 17’351 -0.1%  Dow 46’560 0.8%  DAX 24’285 1.9%  Euro 0.9230 -0.2%  EStoxx50 5’686 1.4%  Gold 4’348 2.3%  Bitcoin 88’088 2.2%  Dollar 0.7915 -0.1%  Öl 60.9 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Nach Trump-Auswirkungen: Novo Nordisk-Aktie startet stärker in die Woche
Zurückhaltung bei Investoren - NEL ASA-Aktie setzt Talfahrt fort
Tesla-Aktie im Fokus: Warum Elon Musk selbst bei Rückschlägen verdienen könnte
Kryptokurse am Montagnachmittag
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT: Nach Kurseinbruch jetzt wieder im Aufwind?
Suche...

Continental Aktie 327800 / DE0005439004

64.31
CHF
-80.29
CHF
-55.53 %
16.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.10.2025 15:47:10

Continental Underperform

Continental
56.23 CHF 0.66%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Underperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Harry Martin bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf neue Details zu den US-Lastwagenzöllen. Diese entsprächen seinen Erwartungen. Der Experte zog daher das Fazit, dass ein "Worst-Case-Szenario" vermieden wurde. Mit Blick auf Reifen erwähnte er, dass diese ausdrücklich als Schlüsselkomponenten aufgeführt seien und damit die Zölle auch für diese erhoben würden./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Continental AG Underperform
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
61.70 € 		Abst. Kursziel*:
-18.96%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
62.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19.59%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Continental AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten