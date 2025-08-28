Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Käufer gefunden 28.08.2025 14:05:00

Continental verkauft Contitech-Sparte OESL - Aktie gewinnt

Continental verkauft Contitech-Sparte OESL - Aktie gewinnt

Continental hat einen Käufer für das Geschäft mit Gummiprodukten für Automobilhersteller gefunden.

Continental
7.30 EUR -3.31%
Kaufen Verkaufen
Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er den Verkauf des Contitech-Geschäftsfelds OESL mit mehr als 16.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von zuletzt rund 1,9 Milliarden Euro an die US-Industrieholding Regent vereinbart. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen.

Der Verkauf ist Teil der Strategie von Contitech, sich künftig stärker auf Industriekunden zu konzentrieren. "Contitech wird künftig ein eigenständiger Spezialist für Materiallösungen mit starkem Industriefokus", sagte Continental-Vorstandsmitglied Philip Nelles. "Mit der Umsetzung des Verkaufs von OESL wird Contitech rund 80 Prozent seines Umsatzes mit Industriekunden erwirtschaften."

Contitech wiederum soll kommendes Jahr verkauft werden, wie Continental im Juni anlässlich seines Kapitalmarkttages angekündigt hatte.

Die Continental-Aktie legt am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 1,76 Prozent auf 76,34 Euro zu.

DJG/DJN/mgo/mpt

DOW JONES

