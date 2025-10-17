Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286

10.34
CHF
-0.19
CHF
-1.76 %
10:14:01
BRXC
17.10.2025 13:23:32

HSBC Neutral

HSBC Holdings
10.34 CHF -1.76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 940 auf 950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen der britischen Großbank habe er seine Prognosen aktualisiert und an die angekündigte Komplettübernahme der Hang Seng Bank angepasst, schrieb Kian Abouhossein in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2025 bis 2027 erhöhte der Experte um bis zu 3 Prozent./edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:42 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

HSBC Holdings plc Neutral
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
9.50 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
9.74 £ 		Abst. Kursziel*:
-2.42%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
9.77 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.75%
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse