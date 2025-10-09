Hang Seng Bank Aktie 421175 / HK0011000095
09.10.2025 13:24:00
Hang Seng Bank-Aktie springt hoch: Hang Seng Bank vor Komplettübernahme durch HSBC
HSBC Holdings will die Hang Seng Bank aus Hongkong für einen Milliardenbetrag vollständig übernehmen. Die britische Grossbank treibt damit ihre auf Asien ausgerichtete Strategie voran.
"Der Vorschlag steht im Einklang mit der strategischen Priorität der HSBC, ihr Geschäft in Hongkong auszubauen sowie einfacher und agiler zu gestalten", hiess es. Das Angebot der HSBC entspricht einem Aufschlag von 30 Prozent auf den letzten Schlusskurs der Hang Seng Bank. Deren Aktie reagierte auf die Nachricht mit einem Kursanstieg von letztlich 25,88 Prozent auf 149,80 Hongkong-Dollar, während die HSBC-Aktie in London zeitweise 5,03 Prozent auf 11,70 GBP verliert.
Michael Makdad von Morningstar bezeichnete den Schritt in einer ersten Einschätzung als positiv und "längst überfällig". Doppelte Börsennotierungen von Mutter- und Tochtergesellschaften seien für die Unternehmensführung grundsätzlich problematisch, sagte er.
Die HSBC hat unter CEO Georges Elhedery, der seit September 2024 im Amt ist, ihre Geschäftstätigkeit umstrukturiert. Die Bank, die ihren Sitz zwar in London hat, aber in Hongkong gegründet wurde, räumt ihren Heimatmärkten jetzt Priorität ein und konzentriert sich stärker auf Asien, wo sie den grössten Teil ihres Geldes verdient.
Die HSBC will die Börsennotierung der Hang Seng Bank nach Abschluss des Angebots beenden und kündigte an, den Angebotspreis nicht erhöhen zu wollen. Die Übernahme werde aus internen Mitteln finanziert.
Die 1933 gegründete Hang Seng Bank ist eine der grössten inländischen Banken in Hongkong. Das Finanzinstitut bietet Bank- und verwandte Finanzdienstleistungen sowie Versicherungen, Vermögensverwaltung und Indexerstellung an.
DJG/DJN/rio/cbr
DOW JONES
