HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
HSBC Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat HSBC von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 960 auf 1120 Pence angehoben. Dass die Bank ihre Hongkong-Tochter Hang Seng komplett übernehmen und deshalb den Rückkauf eigener Aktien für drei Quartale aussetze, begeistere ihn nicht, schrieb Joseph Dickerson in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Auf Basis seiner Berechnungen sei die Transaktion vor Berücksichtigung der schätzungsweise überschaubaren Synergien ergebnisneutral (EPS). Trotz seiner angehobenen Schätzungen und einer für 2027 angenommenen Eigenkapitalquote (ROTE) von fast 17 Prozent sehe er nicht genug Kurspotenzial, um seine bisherige Kaufempfehlung beizubehalten./rob/gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Hold
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11.20 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
10.09 £
|
Abst. Kursziel*:
11.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.05 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.44%
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
