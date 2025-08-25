NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1060 Pence auf "Buy" belassen. Die Analysten bleiben in ihrem Branchenkommentar vom Dienstagabend auch nach dem guten Lauf optimistisch für Europas Banken und sehen sie in einem "besser für länger"-Szenario. Das Vertrauen der Anleger in die mittelfristige Entwicklung der Zinsergebnisse sei gestiegen. Im Schnitt beträgt das Kurspotenzial zu den aktualisierten Zielen etwa zehn Prozent, bei einigen Kaufempfehlungen sogar etwa zwanzig Prozent./ag/ajx;