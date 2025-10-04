HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Im September 2025 haben 2 Analysten eine Einschätzung der HENSOLDT-Aktie vorgenommen.

2 Analysten stufen die Anteilsscheine von HENSOLDT mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 90,00 EUR, was einem erwarteten Abschlag von 20,30 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der HENSOLDT-Aktie von 110,30 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. - - 15.09.2025 Jefferies & Company Inc. 92,00 EUR -16,59 12.09.2025 Barclays Capital 88,00 EUR -20,22 09.09.2025

Redaktion finanzen.ch