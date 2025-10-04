Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Experten-Einschätzungen 04.10.2025 10:33:00

HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

So schätzten Analysten die HENSOLDT-Aktie im letzten Monat ein.

HENSOLDT
108.98 CHF 3.80%
Im September 2025 haben 2 Analysten eine Einschätzung der HENSOLDT-Aktie vorgenommen.

2 Analysten stufen die Anteilsscheine von HENSOLDT mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 90,00 EUR, was einem erwarteten Abschlag von 20,30 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der HENSOLDT-Aktie von 110,30 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.--15.09.2025
Jefferies & Company Inc.92,00 EUR-16,5912.09.2025
Barclays Capital88,00 EUR-20,2209.09.2025

