HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
04.10.2025 10:33:00
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
So schätzten Analysten die HENSOLDT-Aktie im letzten Monat ein.
Im September 2025 haben 2 Analysten eine Einschätzung der HENSOLDT-Aktie vorgenommen.
2 Analysten stufen die Anteilsscheine von HENSOLDT mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 90,00 EUR, was einem erwarteten Abschlag von 20,30 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der HENSOLDT-Aktie von 110,30 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|15.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|92,00 EUR
|-16,59
|12.09.2025
|Barclays Capital
|88,00 EUR
|-20,22
|09.09.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: HENSOLDT
Nachrichten zu HENSOLDT
|
03.10.25
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT präsentiert sich am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
03.10.25
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
03.10.25
|Optimismus in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
03.10.25
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
03.10.25