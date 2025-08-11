Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’883 0.1%  SPI 16’585 0.1%  Dow 44’176 0.5%  DAX 24’104 -0.2%  Euro 0.9430 0.2%  EStoxx50 5’340 -0.1%  Gold 3’358 -1.2%  Bitcoin 97’063 0.7%  Dollar 0.8114 0.4%  Öl 66.9 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Idorsia36346343
Top News
Zurich Insurance-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold
Aktien-Tipp Swiss Re-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Hold ein
Hannover Rück-Analyse: Hannover Rück-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet
Ausblick: PATRIZIA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktienanalyse 11.08.2025 14:49:46

Hannover Rück-Analyse: Hannover Rück-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet

Hannover Rück-Analyse: Hannover Rück-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet

Hannover Rück-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Philip Kett unterzogen.

Hannover Rück
248.00 CHF 0.60%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Der Versicherungssektor habe im vergangenen Monat gut abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Einzelwerte habe die britische Just Group herausgeragt, gefolgt von Hiscox und Generali. Scor und Munich Re gehörten jedoch zu den Aktien, die dem mit leichten Kursverlusten nicht hätten folgen können. Aktien von Rückversicherern hätten sich relativ schwach entwickelt, während solche im Bereich Lebensversicherungen die stärkste Tendenz gezeigt hätten.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Anleger zeigten sich um 14:33 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 266.20 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 27.72 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 58’589 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier gewann auf Jahressicht 2025 13.8 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Hannover Rück wird am 12.08.2025 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Hannover Rück,iStockphoto

Nachrichten zu Hannover Rück

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Hannover Rück

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:56 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.25 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.25 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.25 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.25 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

13:26 Marktüberblick: Munich Re nach Zahlen unter Druck
12:11 UBS Logo UBS KeyInvest: Die Hoffnung lebt
08:59 SMI trotzt den Zoll-Problemen
08:40 Jemand muss raus – wer könnte den SMI® verlassen?
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
08.08.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Intel, Nvidia
07.08.25 Julius Bär: 10.10% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf BNP Paribas SA, UBS Group AG, ING Groep NV
06.08.25 Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’371.54 19.49 BXPSBU
Short 12’622.43 13.82 BOIS7U
Short 13’108.39 8.81 BDKS2U
SMI-Kurs: 11’883.55 11.08.2025 14:50:45
Long 11’373.85 19.18 BK5S8U
Long 11’141.13 13.82 BMYSUU
Long 10’648.97 8.87 SSPM6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Ausblick: Allianz stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bitcoin setzt Aufwärtstrend fort und nähert sich Allzeithoch
Novartis-Aktie steigt: Novartis erreicht mit Ianalumab Ziele in wichtigen Studien
Beliebte Strategie unter der Lupe: Wenn Gewinneraktien zur Gefahr werden
Aktien von NVIDIA und AMD unter Druck: USA kassieren offenbar 15 Prozent bei Chip-Verkäufen nach China
BigBear.ai auf dem Weg aus dem Schatten der Branchengrössen rund um NVIDIA & Co.?
Idorsia-Aktie im Plus: Idorsia kurz vor Abschluss des Rückkaufangebots für Wandelanleihen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}