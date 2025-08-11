Hannover Rück-Analyse: Hannover Rück-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Der Versicherungssektor habe im vergangenen Monat gut abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Einzelwerte habe die britische Just Group herausgeragt, gefolgt von Hiscox und Generali. Scor und Munich Re gehörten jedoch zu den Aktien, die dem mit leichten Kursverlusten nicht hätten folgen können. Aktien von Rückversicherern hätten sich relativ schwach entwickelt, während solche im Bereich Lebensversicherungen die stärkste Tendenz gezeigt hätten.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Anleger zeigten sich um 14:33 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 266.20 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 27.72 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 58’589 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier gewann auf Jahressicht 2025 13.8 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Hannover Rück wird am 12.08.2025 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.