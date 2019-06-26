|Kurse + Charts + Realtime
12.08.2025 10:12:51
Hannover Rück Neutral
Hannover Rück
248.20 CHF 0.08%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die Ergebnisse des Rückversicherer zum zweiten Quartal seien robust ausgefallen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Damit habe das Unternehmen die Erholung der Aktie von der jüngsten Schwäche bestätigt./mf/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 06:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 06:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
280.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
260.00 €
|
Abst. Kursziel*:
7.69%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
259.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.02%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
