FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 308 Euro belassen. Diese seien auf den ersten Blick durchwachsen ausgefallen, schrieb Thorsten Wenzel am Dienstag. Da aber sowohl die versicherungstechnischen Ergebnisse in beiden Segmenten des Rückversicherers als auch das Kapitalanlageergebnis gezielt konservativ ausgewiesen worden seien, sei das ökonomische Ergebnis wahrscheinlich besser als das ausgewiesene Ergebnis. Das Gewinnziel für dieses Jahr sei locker erreichbar./la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 14:56 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 15:02 / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

