|Selektives Wachstum
|
08.09.2025 16:30:51
Hannover Rück-Aktie verliert: Konzern prognostiziert stabile bis leicht rückläufige Preise
Hannover Rück rechnet bei den aktuellen Vertragserneuerungen zum 1. Januar mit "stabilen bis leicht rückläufigen Rückversicherungspreisen" in seinem Schaden-Rückversicherungs-Geschäft.
Der Konzern rechnet mit weiter zunehmendem Wettbewerb in der Branche, vor allem bei Naturkatastrophen-Policen, sofern die Schadenbelastung im weiteren Jahresverlauf innerhalb der Erwartungen bleibt. Dies hänge unter anderem ab von dem Aufkommen von Grossschäden im zweiten Halbjahr 2025.
Rückversicherer und Versicherer weltweit treffen sich derzeit zu den jährlichen Vertragserneuerungsgesprächen in Monte Carlo.
Im XETRA-Handel verliert die Hannover Rück-Aktie 0,08 Prozent auf 244,20 Euro.
DJG/uxd/sha
DOW JONES
Analysen zu Hannover Rück
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|22.08.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.25
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|12.08.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
