Selektives Wachstum 08.09.2025 16:30:51

Hannover Rück-Aktie verliert: Konzern prognostiziert stabile bis leicht rückläufige Preise

Hannover Rück rechnet bei den aktuellen Vertragserneuerungen zum 1. Januar mit "stabilen bis leicht rückläufigen Rückversicherungspreisen" in seinem Schaden-Rückversicherungs-Geschäft.

Hannover Rück
248.20 CHF 0.08%
Kaufen Verkaufen
Wie der DAX-Konzern im Zuge der Erneuerungsgespräche in Monte Carlo mitteilte, dürften die Preise in schadenbelasteten Programmen "weiter steigen". Hingegen seien bei "schadenfreien Naturkatastrophendeckungen" Preisrückgänge zu verzeichnen, allerdings ausgehend von einem hohen Niveau. Deshalb bleibe das Preisniveau insgesamt im Verhältnis zum Risiko weiterhin angemessen, Konditionen und Selbstbehalte der Kunden "voraussichtlich unverändert auf einem anhaltend auskömmlichen Niveau". Dies ermögliche Hannover Rück weiteres "selektives Wachstum, etwa bei Naturkatastrophendeckungen sowie in der strukturierten Rückversicherung". Insgesamt plane das Unternehmen für die Erneuerungsrunde zum 1. Januar mehr Rückversicherungskapazität zur Verfügung zu stellen, sofern risikoadäquate Preise erzielbar sind.

Der Konzern rechnet mit weiter zunehmendem Wettbewerb in der Branche, vor allem bei Naturkatastrophen-Policen, sofern die Schadenbelastung im weiteren Jahresverlauf innerhalb der Erwartungen bleibt. Dies hänge unter anderem ab von dem Aufkommen von Grossschäden im zweiten Halbjahr 2025.

Rückversicherer und Versicherer weltweit treffen sich derzeit zu den jährlichen Vertragserneuerungsgesprächen in Monte Carlo.

Im XETRA-Handel verliert die Hannover Rück-Aktie 0,08 Prozent auf 244,20 Euro.

So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 3 Jahren abgeworfen
Hannover Rück-Aktie trotzdem schwächer: Hannover Rück steigert in Q1 Gewinn
Aktien uneins: Allianz-Bündnis schließt Viridium-Übernahme ab - Hannover Rück steigt aus

04.09.25 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
22.08.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.25 Hannover Rück Outperform RBC Capital Markets
12.08.25 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

