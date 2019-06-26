NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 330 auf 320 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Kamran M Hossain passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Reingewinn des Rückversicherers in diesem Jahr etwas nach unten an. Sollten die Großschäden im zweiten Halbjahr unter den Erwartungen liegen, dürfte das Unternehmen seine Rücklagen aufstocken. Dies wiederum sollte Hannover Re helfen, auch bei nachlassendem Konjunkturzyklus weiterhin gute Ergebnisse zu erzielen./rob/la/nas;