SMI 12'313 -0.5%  SPI 17'059 -0.3%  Dow 45'515 0.3%  DAX 23'807 0.9%  Euro 0.9330 -0.2%  EStoxx50 5'363 0.8%  Gold 3'636 1.4%  Bitcoin 88'837 0.0%  Dollar 0.7932 -0.6%  Öl 66.2 0.8% 
Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

159.00
CHF
6.40
CHF
4.19 %
26.06.2019
SWX
08.09.2025 20:33:53

Hannover Rück Overweight

Hannover Rück
248.20 CHF 0.08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 330 auf 320 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Kamran M Hossain passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Reingewinn des Rückversicherers in diesem Jahr etwas nach unten an. Sollten die Großschäden im zweiten Halbjahr unter den Erwartungen liegen, dürfte das Unternehmen seine Rücklagen aufstocken. Dies wiederum sollte Hannover Re helfen, auch bei nachlassendem Konjunkturzyklus weiterhin gute Ergebnisse zu erzielen./rob/la/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 18:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 18:33 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Overweight
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
320.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
244.20 € 		Abst. Kursziel*:
31.04%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
244.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.15%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

