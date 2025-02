ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen und der Januar-Erneuerungsrunde auf "Neutral" mit einem Kursziel von 267 Euro belassen. Eines der wichtigsten Ergebnisse sei das unerwartet gute Prämienwachstum von 7,6 Prozent, obwohl der Preiseffekt schlechter als von ihm erwartet ausgefallen sei, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Eckdaten für 2024 stimmten weitgehend mit den Konsensschätzungen überein./edh/gl;