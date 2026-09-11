Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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11.09.2026 23:41:07
Google Wallet Rolls Out Full-Screen Redesign For Passes On Android
(RTTNews) - Google under Alphabet Inc. (GOOG) is rolling out a redesigned interface for passes in Google Wallet on Android, following a homepage update that introduced search in May.
The new design expands passes to fill the entire screen and uses the brand's primary colour as the background, replacing the previous smaller card-style layout. Users can scroll down to access actions such as calling associated phone numbers and visiting a company's website. Settings have also been reorganised, allowing users to edit a pass nickname and manage how it is used.
The redesign covers loyalty cards and boarding passes, including manually created passes, while transit cards retain the older interface. Google has also included a rewind icon in the top-right corner that lets users return to the previous design.
The updated interface is now seeing a wider rollout, although brighter branded backgrounds may be more noticeable when using passes at night.
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
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