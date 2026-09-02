NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Alphabet A (ex Google)-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 211.35 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.731 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Alphabet A (ex Google)-Papiers auf 335.02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’585.14 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58.51 Prozent zugenommen.

Alle Alphabet A (ex Google)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.16 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch