DZ BANK bescheinigt Kaufen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re beim fairen Aktienwert von 625 Euro auf "Kaufen" belassen. "Munich Re verfügt über ein vergleichsweise stark diversifiziertes Geschäftsmodell", schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Dies ermögliche auch im schwachen Rückversicherungsmarkt Gewinnwachstum. Bilanzielle Puffer stabilisierten das Ergebnis in der Schaden-Ru?ckversicherung.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:26 Uhr 0.4 Prozent auf 508.60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 141’960 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 5.2 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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